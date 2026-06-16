Servicerådgivare till BYD
Hexie New Energy Auto Service Sweden AB / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-06-16
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BYD – Build Your Dreams – etablerar nu sin första fullskaliga serviceanläggning i Sverige. Vi söker en servicerådgivare som vill vara med från start och bidra till att bygga upp en modern och kundfokuserad verkstad.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som servicerådgivare ansvarar du för kundmottagning, planering och administration av verkstadsarbeten. I rollen ingår bland annat att:
• Ta emot kunder i butik och via telefon
• Boka arbeten och skapa arbetsorder
• Planera verkstadsbeläggning tillsammans med mekaniker
• Hantera garantiärenden och reservdelsbeställningar
• Informera kunder om arbetets omfattning, pris och leveranstid
• Lämna ut bilar och gå igenom utfört arbete med kunden
• Hantera betalningar och övriga administrativa uppgifter
• Vara delaktig i att etablera rutiner och arbetssätt i en ny verksamhetKvalifikationer
Krav:
• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete
• God datorvana
• Svenska och Engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från fordonsbranschen
• Erfarenhet av bokningssystem eller verkstadsadministrationDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trygg i kundkontakt. Du trivs i en roll med många kontaktytor och gillar att arbeta i ett team där man hjälps åt. Du är lösningsorienterad och tycker om att vara med och bygga upp nya arbetssätt.
Vi erbjuder
• En ny och modern arbetsplats
• Möjlighet att vara med från start i en ny BYD‐anläggning
• Utbildning inom BYD:s system och arbetssätt
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Kollektivavtal och bra anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: Frida@bydharmony.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hexie New Energy Auto Service Sweden AB
(org.nr 559554-2712), https://bydharmony.se/
Smista allé 15 (visa karta
)
141 74 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BYD Harmony Segeltorp Jobbnummer
9966793