Servicerådgivare Personbil/Transport Luleå
2025-09-04
Motiveras du av att möta kunder och ge dem bästa tänkbara service? Då är det kanske dig vi söker som Servicerådgivare av både person- och transportbilar till oss på Bilia Mercedes-Benz i Luleå. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Som Servicerådgivare på Bilia kommer du att spela en central roll i kundernas upplevelse av deras service. Du kommer att vara länken mellan kunden och verkstaden, och din uppgift blir att säkerställa att varje kund får en professionell och personlig service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att boka in service och reparationer, ta emot kunder, ge råd om serviceåtgärder samt hantera fakturering och uppföljning.
Hos Bilia erbjuds du en dynamisk arbetsmiljö där varje dag är unik. Du kommer att ingå i ett engagerat team där service och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Vad vi önskar av dig
Som Servicerådgivare har du stort kundansvar. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett arbete där mycket händer samtidigt. I denna roll kommer du arbeta mot både personbilar likväl som transportbilar, därav ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse, en problemlösande inställning, är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Krav för denna tjänst är att du har B-körkort, goda datorkunskaper och en förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Din personlighet, vilja att utvecklas med oss och din inställning är det vi lägger störst vikt vid i denna rekrytering.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader inledande provanställning och placering är på Bilia Mercedes-Benz i Luleå. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ersättning
