Servicerådgivare Mercedes Lastbilar

SERVICERÅDGIVARE LASTBIL LULEÅ
Veho Trucks satsar vidare och bygger för framtiden och söker därför en servicerådgivare till vår Lastbilsverkstad i Luleå.
Du kommer att arbeta med
På vår lastbilsanläggning får du arbeta med Mercedes-Benz fantastiska produkter som ständigt utvecklas med den modernaste tekniken.
I din roll som servicesäljare har du ansvar för att våra kunder som besöker oss får ett professionellt och förstklassigt bemötande.
Dina arbetsuppgifter innefattar att ta emot kunder, planera in, boka, prissättning och övriga verkstadsadministrativa arbetsuppgifter.
Vem du är
Vi önskar att du som söker denna tjänst har dokumenterad erfarenhet inom bilbranschen gärna som servicesäljare, men detta är inget krav. Kunskap i KOBRA, tunga fordon och erfarenhet av Mercedes-Benz är meriterande.
Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, social och positiv. Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor på jobbet då du bidrar med god stämning och prestigelöshet som genererar den speciella teamkänslan och yrkesstoltheten som finns hos oss inom Veho Tucks.
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra, accepterar varandras olikheter och har nära till skratt. Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas.
Förutom kompetensutveckling, friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
