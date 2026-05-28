Servicerådgivare
Servicerådgivare till vår verkstad
Vill du arbeta i en roll där kundservice, teknik och problemlösning möts? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad servicerådgivare till vår auktoriserade bilverkstad för märkena: Citroën, Mazda, Hyundai, Peugeot och Subaru. Vi har servat och sålt bilar sedan 1975!Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Som servicerådgivare är du länken mellan kunden och verkstaden. Du ansvarar för att ge våra kunder ett professionellt bemötande och säkerställa att service- och reparationsärenden hanteras smidigt från inlämning till färdig bil.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot kunder och boka service- och reparationsarbeten
Upprätta arbetsorder och kostnadsförslag
Ha löpande kontakt med kunder kring status och eventuella tilläggsarbeten
Planera och koordinera arbetet tillsammans med verkstaden
Fakturering och administration
Säkerställa hög kundnöjdhet och god serviceupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice, gärna inom fordonsbranschen
Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
Har god datorvana
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet som servicerådgivare eller teknisk kunskap om personbilar.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevliga kollegor och god teamkänsla
Möjlighet till utbildning och utveckling
TillsvidareanställningSå ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: jobb@belinsbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belins Bil Aktiebolag
(org.nr 556118-6734)
Järngatan 2 (visa karta
)
774 30 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Belins Bil AB Kontakt
Joakim Belin joakim@belinsbil.se 0226-54012 Jobbnummer
9934883