Serviceproffs till Gränna hemtjänst
Jönköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vi söker dig med stor social kompetens, med hjärtat på rätt ställe och som gillar ordning och reda.
Gränna hemtjänst söker förstärkning i serviceteamet. I vårt serviceteam arbetar vi framför allt med städ, tvätt och inköp, men det viktigaste av allt att vi bidrar också med sällskap och lyhördhet.
Ditt nya jobb
Dina arbetsuppgifter kommer i förstahand bestå av att utföra servicearbete i kundens hem så som städ, tvätt och inköp. Utöver de uppgifterna kan det också förekomma omvårdnads uppgifter. Du kommer att arbeta för att stärka och stödja individens egna förmågor utifrån behov och önskemål. Vidare arbetar vi alltid utifrån medborgarens genomförandeplan och fast omsorgskontakt, samt givna riktlinjer och rutiner. En central del i arbetet är även social dokumentation och kommunikation som ingår i dina arbetsuppgifter. Som medarbetare i hemtjänsten har du en betydelsefull roll där du arbetar med att ge individanpassad service, vård och omsorg och social stimulans - alltid med individen i fokus. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en värdefull vardag för våra äldre med en hög servicenivå.
Vi erbjuder dig
Som en del av Gränna hemtjänst kommer du ingå i en arbetsgrupp där du ges möjlighet att vara delaktig, ta ansvar och påverka din egen såväl som verksamhetens utveckling. För dig som har resväg till Gränna på minst 2 mil så kommer du att få lönetillägg upp till 1500kr i månaden. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av andra generella förmåner, du kan läsa mer om dom här Detta får du när du jobbar hos oss.
Din kompetens
I förstahand så söker vi dig som har tidigare erfarenhet inom service/städ och eller omvårdnad. För den här tjänsten krävs det att du har god fysik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen. Du talar, skriver och läser flytande svenska, då det förekommer kontakt med medborgare, anhöriga, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. Social dokumentation är ett viktigt arbetsredskap som är digitaliserat därför ser vi gärna att du har god datavana.
Tjänsten ställer krav på att du har B-körkort och kan cykla.
Som person ser vi att du är empatisk och omtänksam, du ser alla människors lika värde. Du brinner för att ge god service. Vidare presenterar du lösningar som uppmärksammar uppkomna situationer till dina kollegor och andra professioner. Att ha ett professionellt bemötande ser du som en självklarhet. Du är trygg i att arbeta självständigt och känner dig bekväm med att prioritera och fatta beslut - i nära samarbete med kollegor. Viktigt att du arbetar bra med andra genom lyhördhet, kommunikation och ett konstruktivt förhållningssätt.
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet!
Välkommen till oss
Gränna hemtjänst är en av kommunens hemtjänstgrupper och grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Gränna hemtjänst består idag av 32 medarbetare som ansvarar för personlig omvårdnad och service i kundens hem. Lokalen är belägen på Gränna äldreboende och är bra geografiskt placerad i förhållande till hemtjänstområdet, vi ansvarar även för patrullinsatser i området. Vi förflyttar oss mellan medborgarnas hem med hjälp av bil, cykel eller gång.
Det goda mötet - det är vad Jönköpings Kommun hemtjänst handlar om.
Bra att veta
Rekryteringen avser 1 tillsvidaretjänst där arbetstiden är förlagt till framförallt dagtid måndag till fredag, men helger och kvällar kan förekomma då det är verksamhetens behov som styr. Jönköpings kommun strävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att arbete hos flera medborgare kan bli aktuellt. Erbjudande om anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
Löpande urval och intervjuer kommer tillämpas i rekryteringen.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer?
Ann Berg, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 62 89
Lovisa Aldensjö Lago, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 38 22
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre. Välkommen att söka tjänsten hos oss på Gränna hemtjänst! https://www.jonkoping.se/
