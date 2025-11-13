Servicepersonal till Recompany
2025-11-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
, Stockholm
Servicepersonal till Recompany - Nacka/Saltsjö-BooPubliceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Recompany växer och söker nu en ny medarbetare till vårt driftteam!
Vi arbetar med helhetslösningar inom avfallshantering för fastigheter och företag - från tillsyn och underhåll till rådgivning och miljörumsservice. Som servicepersonal hos oss är du en viktig del av vårt team som ser till att allt fungerar ute hos våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och sortering av avfall hos våra kunder
Underhåll och skötsel av miljörum och områden
Mindre reparationer och ordningsställning på plats
Rapportering av avvikelser och förbättringsförslag
Daglig kontakt med driftchef och kollegor för planering av dagens jobb
Ansvar för servicebil och att rätt utrustning finns med ut på uppdrag
Arbetet sker ute på fält men man utgår från vår arbetsplats i Nacka Orminge
Vi söker dig som
Trivs med ett fysiskt arbete och gillar att ta ansvar
Är lösningsorienterad, noggrann och har god servicekänsla
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Är punktlig och pålitlig
Har B-körkort (krav)
Flytande svenska och engelska
Rent belastningsregister
Positiv och driven
Tidigare erfarenhet från avfallshantering, fastighetsskötsel, logistik eller liknande är meriterande, men inte ett krav, det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.Om företaget
Recompany är en extern avfallsavdelning som hjälper fastighetsbolag och företag att skapa ordning, struktur och hållbara lösningar för sitt avfall. Vi är ett mindre företag med stark teamkänsla, tydliga rutiner och fokus på kvalitet, miljö och service.
Arbetstid och omfattning
Heltid, vardagar kl. 06.00-15.00
Placering: Nacka/Saltsjö-Boo
Lön och anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag
Fast månadslön
Start: Enligt överenskommelse. Helst så tillgänglig som möjligtSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och kort presentation till: [melwin@recompany.se
]
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: melwin@recompany.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recompany AB
(org.nr 556585-2877), https://recompany.se/
Stenhuggarvägen 4L (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9603532