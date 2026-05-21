Servicepersonal till förskolan Galaxen
Karlstads kommun / Pedagogjobb / Karlstad Visa alla pedagogjobb i Karlstad
2026-05-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-21Beskrivning
Inom Karlstads kommuns förskolor utvecklar vi nu ett nytt arbetssätt genom att införa en ny yrkesroll - servicepersonal. Rollen är ett komplement till förskollärare och barnskötare och finns för att stärka arbetslaget i vardagen. Genom att ta hand om praktiska och administrativa uppgifter bidrar servicepersonal till att skapa bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en mer hållbar arbetsmiljö.
Förskolan Galaxen är en verksamhet där vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande miljö för barnen. Här värdesätter vi samarbete och ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet. Som servicepersonal blir du en viktig del av arbetslaget i en ny roll, där du bidrar till ökad kontinuitet och närvaro i barngruppen och avlastar den pedagogiska personalen i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter
Som servicepersonal har du en stödjande roll i verksamheten och arbetar nära förskollärare och barnskötare. Du deltar i det dagliga arbetet i barngruppen utifrån den pedagogiska personalens ledning, med fokus på att bidra till en välfungerande och trygg verksamhet för barnen.
Arbetet innebär att du utför praktiska och administrativa uppgifter som exempelvis att duka fram och plocka undan vid måltider, hålla ordning på lekmaterial och fylla på förbrukningsvaror. Du stöttar vid situationer som måltider, vila och utevistelser samt hjälper till i samband med förberedelser inför aktiviteter.
Du kan även ansvara för enklare dokumentation, såsom att uppdatera närvarolistor eller informationsblad. I rollen ingår också att vara en extra resurs i barngruppen vid behov och bidra till kontinuitet och trygghet i verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Erfarenhet av arbete med barn är meriterande. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett tydligt barnfokus.
Som person är du hjälpsam och ser vad som behöver göras i verksamheten. Du trivs med att arbeta nära andra och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara flexibel och lösningsorienterad i ditt arbetssätt. Rollen ställer krav på att du kan anpassa dig efter verksamhetens behov och växla mellan olika uppgifter under dagen.
Du är trygg, engagerad och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med både barn och kollegor. Genom ditt sätt att vara bidrar du till att skapa struktur, lugn och en positiv miljö i verksamheten.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921378