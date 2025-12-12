ServiceNow-utvecklare | Stockholm | Experis
Experis AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Längtar du efter en utvecklande och inspirerande vardag? Sitter du på IT-kunskaper som kan hjälpa andra att förenkla deras liv? Uppdraget passar dig som kombinerar teknisk kompetens, processförståelse och en förmåga att omsätta krav till hållbara lösningar. Hos oss för du chansen att utmana dina kunskaper och bidra med banbrytande lösningar Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren ServiceNow-specialist till en verksamhet med en omfattande och affärskritisk IT-miljö. Här får du arbeta i en self-hosted/on-prem plattform och bidra till att utveckla och förvalta organisationens ITSM-processer och ServiceNow-lösningar. I rollen kommer du att konfigurera och vidareutveckla lösningar inom ITIL-processerna Incident, Problem, Change och CMDB, samt arbeta med ServiceNow-modulerna Request, Case, Knowledge och Employee Center. Du implementerar förbättringar som ökar automatisering, datakvalitet och användarvänlighet och säkerställer att lösningarna följer etablerade standarder, arkitekturprinciper och best practices. Uppdraget innebär också att delta i arbetet med patchning, kloning och uppgraderingar av ServiceNow-plattformen, dokumentera genomförda lösningar och genomföra kunskapsöverföring till förvaltningsteamet. Därutöver förväntas du bidra till att effektivisera ITSM-processerna och vidareutveckla Technical Workflows.
Vi ser gärna att du har:
*
Minst tre års erfarenhet av utveckling och konfiguration i ServiceNow
*
God kunskap om ITIL och erfarenhet av Incident, Problem, Change och CMDB
*
Erfarenhet av self-hosted eller on-prem ServiceNow-miljöer (meriterande)
*
Förmåga att kombinera tekniskt arbete med rådgivning och kravhantering
*
Strukturerat arbetssätt och ett intresse för processförbättring och automatisering
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Låter detta som rätt roll för dig? Kontakta oss redan idag och bli en del av Experis - där din IT-karriär tar nästa steg!
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Gör Din Ansökan
Vi ser framemot att höra från dig!
Låter detta som något för dig? Klicka på ansök nu! Vi tar inte emot ansökningar via mejl men kontakta Dara på mailadress dara.tysani@se.experis.com
om du har några funderingar eller för att höra mer om vad vi har att erbjuda! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8822f905-e0f7-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9642881