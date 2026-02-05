Serviceminded entré- och butiks värd
Stift Wanås Utställningar / Butikssäljarjobb / Östra Göinge Visa alla butikssäljarjobb i Östra Göinge
2026-02-05
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Wanås Utställningar i Östra Göinge
Stiftelsen Wanås Utställningar söker inför säsongen -26, timanställd personal i entré/shop/events. Timmarna kan variera per vecka så det är viktigt att du kan vara flexibel. Wanås konst öppnar 28 mars och har öppet till 2 nov. Högsäsong under Juni, Juli och Augusti.
Jag söker dig som tycker det är roligt att möta, och prata med besökarna på Wanås. Både för att ge toppklass service men också för att sälja våra utvalda produkter i shopen. Du ska vara noggrann, kunna städa, bemöta kunder och inte vara blyg. Erfarenhet av annat butiks- eller service- jobb är meriterande. Att du kan prata engelska är måste och fler språk är en fördel. Är du dessutom konstintresserad är det ännu ett plus.
I tjänsten ingår:
• Kundbemötande - information
• Kassahantering
• Städ (toaletter, lager, shop)
• Ta emot leveranser
• Fylla på produkter
• Hålla i introduktioner
• Öppning/Stängning av konstparken
• Värd vid olika arrangemang
Wanås har väldigt många besökare under högsäsong så det är viktigt att du är stresstålig och kan hantera många olika situationer och arbetsuppgifter. Men vi jobbar i team och hjälper alltid varandra. All upplärning kring rutiner, kassa och annat praktiskt sker på plats.
Jag tror att du som söker dig hit, är en person som får energi av att möta andra människor, gillar ordning och reda, kan hantera snabba vändningar utan problem samt är öppen och vänlig.
Att jobba på Wanås är en fantastisk erfarenhet för dig som vill vara i besöksnäringen. Du kommer att lära dig massor, och förhoppningsvis får vi en härlig sommarsäsong ihop. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: pia@wanaskonst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Wanås Utställningar
Wanås (visa karta
)
289 90 KNISLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wanås Konst Kontakt
Enté och butiksansvarig
Pia Lodin pia@wanaskonst.se 0704921141 Jobbnummer
9724179