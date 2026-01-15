Servicemedarbetare
2026-01-15
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker servicemedarbetare - inom sanering och service vid Barsebäcks Kärntekniska anläggning.
ISS Facility Services har under de senaste åren haft ett stort fokus på att utveckla våra tjänster och har som vision att ha marknadens nöjdaste kunder. Detta får vi bland annat genom ett genuint fokus på kundbehov, en arbetsmetodik som bygger på förebyggande arbete, hög kompetens och en stor tonvikt på värdeskapande samarbeten med våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker på Barsebäck, en sen många år tillbaka nedlagd kärnteknisk anläggning. Nu är det stora och omfattande arbetet igång med rivning av anläggningen och vi behöver utöka vårt team med fler medarbetare. Du kommer att arbeta nära kompetenta kollegor som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. I dagsläget består vi av ca. 65 anställda som tillsammans levererar olika former av service till kunden.
I rollen som servicemedarbetare inom sanering och service kommer du bland annat arbeta med följande arbetsuppgifter
• Sanering
• Rivningsarbete
• Övriga arbetsuppgifter tilldelade från chef
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid din person och ser gärna att du själv skulle beskriva dig som en lagspelare som trivs med fysiskt aktivt arbete, du har lätt för att fatta beslut självständigt och älskar att leverera service i världsklass. Du är inte rädd för att komma med förslag på förändringar och förbättringar. Kundernas synpunkter och önskemål är viktiga för dig och du arbetar aktivt med merförsäljning och kvalitetsuppföljning. ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar är: kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa. Kvalifikationer
• Krav är att du har fyllt 18 år.
• Krav på B-körkort
• Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom service
• Tidigare erfarenhet av arbete inom kärnteknisk anläggning, rivning/sanering samt utbildningar/certifikat inom: Truckförarutbildning, Strålskyddsteknik § 7, är mycket meriterande.
• Det är viktigt att du behärskar svenska och engelska språket i både tal och skrift.
Eftersom arbetet utförs vid kärntekniska anläggningar, kommer läkarundersökning, drogtest och registerkontroll (Polis § 14) att genomföras.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning på 6 månader. Arbetstiderna är förlagda dagtid, men kan komma att variera. Lön sätts utifrån kollektivavtal och branschvana.
Din Ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse vi ser fram emot din ansökan, dock senast den 15/2 2026
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om jobbet eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig Rekryterare Janos Slatka, janos.slatka@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
