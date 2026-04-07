Serviceman
Vår söker en driven och flexibel serviceman till vår depå i Västerås
Om rollen
Som serviceman/mekaniker hos oss är du en nyckelspelare för att säkerställa att våra kunder får pålitliga och väl underhållna maskiner. Som serviceman arbetar du i verkstaden med underhåll, felsökning och reparationer av företagets maskiner som skickas ut till kunder för uthyrning. Här har du en viktig roll där din främsta uppgift är att se till att maskinerna som skickas ut är i gott skick. Vi ser gärna att du har arbetat i likande roll tidigare alternativt har ett stort intresse för underhåll och mek.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad och omväxlande roll där kundens behov alltid står i centrum. Du är händig, ansvarstagande, strukturerad, har förmågan att ta egna initiativ och lösa uppgifter på plats.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper om förbränningsmotorer
God maskinkännedom och ett tekniskt intresse
Erfarenhet av underhåll/reparation av anläggningsmaskiner
Vana att felsöka el i fordon
Erfarenhet av hydraulik
Truckkort
Generell datavana och minst B-körkort
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta Michael Alexandersson, arbetsledare michael.alexandersson@lambertsson.com
eller 070 770 73 75
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
I denna rekrytering önskar vi få ditt CV och att du svarar på ett antal frågor, du behöver alltså inte bifoga ett ansökningsbrev.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637)
269 73 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Kontakt
hiringManager
Robert Lundström robert.lundstrom@lambertsson.com
9839569