Serviceledare Ventilation
Bravida Sverige AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2025-08-15
Är du en serviceinriktad ledare som trivs med frihet under ansvar? Vill du dessutom bli en del av ett branschledande företag som främjar utveckling och där du som medarbetare har en mycket viktig roll i Bravidas tillväxtresa? Vi söker nu en serviceledare inom klimat och ventilation till Bravida Örebro. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Rollen som serviceledare på Bravida innebär att du ansvarar för serviceuppdrag från kundbearbetning, försäljning och leverans till nöjd kund. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
• Leda och engagera medarbetare
• Utveckla och bevara kundrelationer
• Ansvara för avtal och uppföljning av ekonomiska resultat, teknisk kvalitet och dokumentation i uppdrag
• Arbete med bland annat inköp, resursplanering och kvalitets- och arbetsmiljöarbete
• Vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
Som serviceledare på Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din förmåga att överträffa kundernas förväntningar genom din kunskap, ditt driv och ditt intresse.
Våra kunder är bland annat fastighetsbolag, försäkringsbolag, industriföretag, privatpersoner samt byggföretag. Vi strävar efter långsiktiga relationer både med kunder och medarbetare. Kvalitet och yrkesstolthet är våra främsta egenskaper.
Ditt nya team
Du som gillar att leda och samarbeta kommer trivas i detta team.
Teamet bestå till huvudsak av servicetekniker med flertal olika kompetenser så som montage, service, OVK och injustering.
En typisk dag består av resursplanering, kundkontakter, inköp och fakturahantering.
Projektering och framtagning av lösningar som passar våra kunders behov.
Vi söker dig som
• Har en teknisk utbildning, helst inom ventilation/klimat
• Tidigare haft en ledarroll inom byggbranschen eller installationsbranchen.
• Brinner för service och goda kundrelationer
• Har kunskaper och förståelse för ekonomi
• Innehar B-körkort
Som person är du noggrann, uthållig och har ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du har goda ledaregenskaper, bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kollegor. Din drivkraft, ditt engagemang och kommunikativa förmåga är nyckeln till ett gott samarbete med såväl kunder som arbetskollegor.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 15 september 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
