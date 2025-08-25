Serviceinriktad Tekniker, Cimt, Umeå
2025-08-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Är du en tekniker som trivs i sociala sammanhang och söker en flexibel och meningsfull karriär? Vi på Centrum för Informationsteknik och Medicinsk Teknik (CIMT) erbjuder just nu en unik chans att arbeta med spännande utmaningar i hjärtat av digitaliseringen av vården.
Som vår nya serviceinriktade tekniker kommer du att spela en nyckelroll i att supportera och förbättra IT-verktygen som är avgörande för vården i hela Västerbotten. Ditt arbete bidrar direkt till en effektiv och kvalitativ vård. Du kommer att ingå i ett eller flera team inom avdelningen där du tillsammans med duktiga kollegor ges möjlighet att arbeta och utvecklas inom många olika områden.
Som kollega hos oss får du mycket av både ansvar och frihet. Vi kompletterar varandra i teamet och tror på människans egen förmåga och vilja. Vi erbjuder gemenskap, ett stort eget ansvar och ett arbete där du gör skillnad för många människor.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Är du en problemlösare ut i fingerspetsarna med ett genuint teknikintresse? Har du erfarenhet av IT support och vill ta nästa steg i din IT-karriär? Då kan du vara den vi söker!
Som IT-tekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Som andra linjens IT-tekniker kommer du att vara en nyckelperson i vår dagliga IT-verksamhet. Du ansvarar för att felsöka och åtgärda mer avancerade incidenter som eskalerats från första linjen, främst kopplat till:
• Klientutrustning datorer, skärmar, skrivare, surfplattor m.m.
• Operativsystem och applikationer Windows, Microsoft 365, med flera.
• Nätverksanslutningar och användarautentisering.
• Installation, konfigurering och underhåll av arbetsstationer och kringutrustning.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom IT och andra avdelningar, och du är med och driver förbättringar i våra rutiner och verktyg. Arbetsuppgifterna kan variera under din anställning hos oss beroende på behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett genuint intresse, engagemang och vilja att arbeta med IT- support och digitalisering i verksamheterna med hjälp av digital teknik.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du har en god grundläggande teknisk kompetens och har förmågan att lyssna, analysera och skapa förtroende och engagemang på alla nivåer i vår organisation så som externt med leverantörer och andra intressenter. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt arbete. Du jobbar systematiskt och är trygg att arbeta i en komplex miljö med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi söker dig med relevant gymnasial- eller eftergymnasial utbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av teknisk support, gärna som första eller andra linjens tekniker. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenheter av felsökning av hårdvara och kringutrustning, goda kunskaper i Windows-miljöer och Microsoft 365 efterfrågas.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ITIL-processer och ärendehanteringssystem (t.ex. ServicedeskPlus). Kunskap inom Active Directory, Upkeeper och Intune eller andra klienthanteringsverktyg och certifieringar inom Microsoft eller liknande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
