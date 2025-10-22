Serviceinriktad servitör/servitris sökes
2025-10-22
Vi är en grekisk- och persisk restaurang på Kungsgatan 34.Publiceringsdatum2025-10-22Profil
• Du har lätt för att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer.
• Du har en positiv inställning till gäster och kollegor.
• Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen. Är du serviceinriktad, med leendet på läpparna?
Som servitör/ servitris är du restaurangens ansikte utåt och arbetar hela tiden för att ge våra gäster superb service samt en bra helhetsupplevelse av besöket hos oss.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar och ansvara för servering av mat och dryck, samt betalning.
• Avdukning och bordsuppdukning.
• Påfyllning samt lättare rengöring i restaurangen.
• Ta emot bordsbokningar.
• Aktivt bidra till att skapa och upprätthålla ett välfungerande samarbete och en god ton kollegor emellan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: alanzarza@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Persian Palace AB
(org.nr 556488-5688), http://www.targaz.se
Kungsgatan 34 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Jobbnummer
9570132