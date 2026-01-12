Serviceelektriker till Stenungsund
2026-01-12
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30.000 anställda globalt och 3.500 i Norden.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri.
Arbetar du som Serviceelektriker idag och känner att du vill utvecklas och ta nästa steg i karriären? Då har vi en tjänst som kan passa dig!
Bilfingers affärsområde Maintenance & Project Execution: Vilka är vi?
Bilfinger Maintenance & Projects är ett av fem affärsområden inom Bilfinger Sweden AB. Vi är specialiserade på underhåll och projekt av industrianläggningar och har idag över 300 anställda, från Helsingborg i söder till Gävle i norr. Vårt huvudkontor ligger i Stenungsund. Publiceringsdatum 2026-01-12 Om tjänsten
Du utgår från Stenungsund men arbetar över hela Sverige, vilket innebär att resor och viss övertid kan förekomma. I rollen kommer du främst att arbeta med service, felsökning och underhåll av elektriska installationer hos våra kunder.
Utöver detta kommer du även att agera ledande montör i projekt, vilket innebär ansvar för att leda och samordna montörer på plats, säkerställa kvalitet och följa tidsplaner. Du blir en nyckelperson i att driva projekt framåt och skapa trygghet för både kund och team.Arbetsuppgifter
* Installationer och projekt inom El och Automation som exempel, kraftförsörjning eller mätinstrument montage.
* Skötsel och underhållsarbete inom El och Automation
* Planering, utförande och återrapportering av arbete
* Driftsättning och utcheckning
Vi erbjuder
* Möjlighet att utvecklas inom EL & Automation och tillverkningsindustrin
* Möjligheten att utvecklas internt genom mer ansvar och arbetsrollskiften.
* Ett starkt fokus på HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö)
* Flexibel övertid med möjlighet till kompensationsledighet eller löneutbetalning
* Sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
* Förmånligt kollektivavtal
* Vivärdesätter gemenskap och trivsel högt - det ska vara roligt att komma till jobbet!
Om dig
Som person är du driven, självständig och flexibel. Du förstår värdet av gemenskap i arbetsgruppen, delar med dig av din kunskap och stöttar dina kollegor. Du gillar utmaningar och motiveras av att lära dig nya saker för att växa i din roll.
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och bidrar med idéer för att förbättra arbetet. Säkerhet är en självklarhet för dig och du har goda kunskaper inom yrket som elektriker eller automationstekniker.Kvalifikationer
* 2-5 års erfarenhet som elektriker
* Erfarenhet av felsökning
* Erfarenhet av installationsarbeten
* Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Kunskap i Microsoft Office (Excel, Outlook, Word)Kontaktuppgifter för detta jobb
För vidare frågor om tjänsten, kontakta:
Fredrik Carlsson, Group Manager Electrical & Instrument
Telefonnummer: +46 761 49 74 28
Mailadress: fredrik.carlsson@bilfinger.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar.
