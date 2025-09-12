Serviceelektriker till Assemblin El Alingsås
Assemblin El AB / Installationselektrikerjobb / Alingsås
2025-09-12
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assemblin El AB i Alingsås
, Vårgårda
, Borås
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du spela i vårt A-team?
Assemblin expanderar och efterfrågan på våra servicetjänster ökar. Vi söker nu ytterligare Serviceelektriker till vår Serviceavdelning i Alingsås. Vill du arbeta i en verksamhet som präglas av tillväxt och framtidstro? Då har vi ett bra erbjudande till dig! Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom företaget, vi har flera spännande projekt på gång och dessutom har vi kul på jobbet!Publiceringsdatum2025-09-12Bakgrund
Vi ser att du har flera års erfarenhet från branschen, är självgående och har körkort. Du vill utveckla dina kunskaper och har lätt att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och gillar att samarbeta. Personliga egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla och förmåga att lösa problem. Du arbetar självständigt med stöttning från projektledaren.
Vi erbjuder
Assemblin utvecklas och vi har många idéer om hur vi vill forma vår roll som samhällsbyggare och våra kunders teknikpartner. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt.
Ansökan och kontaktperson
Vill du vara med i det vinnande laget? Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV och ett personligt brev senast 31 oktober 2025. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicechef Sebastian Crabb telefonnummer 010-472 42 56 eller via e-post sebastian.crabb@assemblin.se
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin El AB
(org.nr 556013-4628) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin El Kontakt
Servicechef
Sebastian Crabb sebastian.crabb@assemblin.se 010-472 42 56 Jobbnummer
9505697