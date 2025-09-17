Serviceelektriker
Ikett Personalpartner AB / Installationselektrikerjobb / Karlskoga Visa alla installationselektrikerjobb i Karlskoga
2025-09-17
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Kristinehamn
, Hallsberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker nu en serviceelektriker, för kunds räkning i Karlskoga/Kristinehamn.
Du som söker är bosatt i närregionen, då tjänsten kan tänkas gå över i anställning på företaget.
Du kommer att utföra elinstallationer och servicearbete hos både privat- och företagskunder, och du bör därför behärska lite av varje inom yrket. Arbetet innefattar både självständigt arbete och i lag.
Tillträde under oktober månad för rätt person.
Arbetstider: DagtidProfil
Du som söker har relevant utbildning för elektriker och är fullbetald.
Innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Liftkort och fallskydd är meriterande.
B-körkort.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Du är serviceinriktad och gillar att träffa människor.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Elektro AB Kontakt
Sandra Lundström sandra.lundstrom@ikett.com Jobbnummer
9514321