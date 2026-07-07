Serviceelektriker - Stockholm
Kraftsam Personal AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-07-07
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Är du den vi söker?
Vi söker en erfaren elektriker som vill ta nästa steg i sin yrkesroll och som uppskattar ett arbete där man får stort eget ansvar, varierande dagar och nära kontakt med kunder.
Här får du en vardag där du planerar mycket av ditt arbete själv, samtidigt som du har stöd från kollegor och arbetsledning när det behövs. Rollen passar dig som gillar frihet i jobbet men också värdesätter struktur och långsiktighet i arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Det här är ett etablerat bolag inom el och service som verkar i Stockholmsområdet. Verksamheten är inriktad på serviceuppdrag och underhåll åt professionella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt offentliga och kommersiella kunder.
Organisationen är en del av en större struktur, vilket ger stabilitet och resurser, men den lokala verksamheten präglas samtidigt av en nära sammanhållning och ett praktiskt, jordnära arbetssätt.
Företaget har en stabil kundbas, god ekonomi och ett arbetssätt där långsiktiga relationer och kvalitet i utförandet står i centrum.Om tjänsten
Som elektriker inom service arbetar du med felsökning, reparationer och mindre elinstallationer ute hos kund.
Arbetsdagarna varierar och kan bestå av både snabba utryckningar och längre uppdrag. Du utgår hemifrån med servicebil och har stor frihet att själv planera din dag tillsammans med koordinator eller arbetsledning.
Rollen innebär mycket kundkontakt, där du dagligen representerar verksamheten ute på plats. Det är därför viktigt att du trivs i en social roll och har ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt.
Vi söker dig som
Har elutbildning och ECY-certifikat eller likvärdig behörighet
Har flera års erfarenhet av servicearbete som elektriker
Är van att arbeta självständigt ute hos kund
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Trivs med kundkontakt och att arbeta i olika miljöer
Är bekväm med arbete på höjd när det krävsÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9994740