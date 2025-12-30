Servicedesk till Länstrafiken Norrbotten
Trivs du i en social och serviceinriktad miljö? Är du en initiativtagande person som med driv och engagemang tar ditt arbete framåt? Länstrafiken söker nu kundorienterade medarbetare till sin servicedesk i centrala Luleå! Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 7 månader, från februari till augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Länstrafiken Norrbotten. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Detta är ett uppdrag som sträcker sig över sommaren. Det innebär en begränsad möjlighet till ledighet.
Om företaget
Kollektivtrafiken är en spännande bransch i ständig förändring! På vår arbetsplats finns en stor bredd av olika yrken som tillsammans jobbar för en utmärkt kollektivtrafik i vårt län. Länstrafikens uppdrag är att inom Norrbottens län bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och även serviceresor, vilket innefattar färdtjänst och sjukresor. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som genomför resorna. Vi som jobbar på Länstrafiken Norrbotten är dem som planerar och administrerar kollektivtrafiken.
Vår vision är "Länstrafiken i Norrbotten driver en hållbar kollektivtrafik som ger en hög tillgänglighet, är enkel att använda och har en hög kvalité". Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en tillgänglig, enkel och säker resa i sin vardag och där kollektivtrafiken bedrivs med omtanke om våra resenärer och vår omvärld.
Arbetsuppgifter
I rollen som servicedeskmedarbetare är du en nyckelspelare för att säkerställa hög kundnöjdhet och leverera förstklassig service. Tillsammans med din kollega ansvarar du för att ge stöd och vägledning till kunder som behöver ersätta sina gamla busskort med nya, samtidigt som du informerar om Länstrafikens digitala lösningar, såsom deras appmiljö.
Genom att erbjuda relevant och tydlig information hjälper du kunderna att förenkla och digitalisera sitt resande inom kollektivtrafiken. Utöver detta svarar du på frågor relaterade till avgångar, bussar och övriga resefrågor för att säkerställa en smidig och positiv upplevelse för resenärerna.
Arbetsplatsen är vid en frontdesk på busstationen i Luleå, där du har huvudansvar för en serviceinriktad miljö med direktkontakt med kunder. Rollen kan innebära vissa dagsresor till andra orter i Norrbotten. Anställningen inleds med en introduktion och utbildning i Överkalix. Arbetsuppgifter
• Huvudansvar för frontdesken
• Ge service och vara ansiktet utåt
• Besvara frågor som berör kollektivtrafiken och guida i appmiljön
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Servicerfarenhet från t.ex. kundkontakt, café, hotell eller liknande
• God data- och systemvana
• Flytande i svenska, goda kunskaper inom engelska
• Meriterande med erfarenhet från kundtjänst
För att trivas och lyckas i denna roll är det viktigt att du är en utåtriktad och social person med en naturlig förmåga att skapa kontakt och bygga relationer. Du uppskattar att möta människor och ser varje interaktion som en möjlighet att ge ett positivt intryck. Din starka servicekänsla gör att du alltid strävar efter att hjälpa till på bästa sätt och du är inte rädd för att ta initiativ eller inleda dialoger. Du är öppen för feedback och ser det som en värdefull möjlighet att utvecklas och förbättras i din roll. Dessutom drivs du av att uppnå mål och leverera hög kvalitet, vilket gör att du tar dig an arbetsuppgifter med engagemang och entusiasm.
Övrig information
Start: 2 februari 2026Plats: LuleåLön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
