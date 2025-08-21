Servicebiträde till personalrestaurang
Fram Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Mölndal
2025-08-21
VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN!
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM.
Arbetsplatsen är ett stort internationellt företag med över 1000 anställda där vi har personalrestaurang som serverar ca 300 lunch om dagen, 20-70 affärslunch, frukost och ett antal konferenser. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Står i front end och serverar mat för våra gäster
Ge grym service
Se till att allt är påfyllt och ser snyggt ut
Hjälpa till i köket. Kökserfarenhet är inget krav!
TRYGGT ARBETE, STABILA TIDER
Ett tryggt, stabilt jobb med helt förutsägbara arbetstider. Du jobbar varje dag 09.00-17.30 måndag till fredag. Frukostrast på morgonen, lunchrast, ledig röda dagar, semester på sommaren och inte en enda helg.
09.00-17.30 mån - fredag
Tillsvidareanställning
Lön enl överenskommelse
Start: enl överenskommelse
Mölndal, Göteborg
FLEXIBEL LÖN
Vi erbjuder våra anställda flexibel lön genom appen Cappy. En förmån som ger dig koll på hur mycket du jobbat och tjänat - och möjlighet att ta ut din intjänade lön när som helst mellan lönedagarna. Din lön, du bestämmer. Bra va?
FRAM BEMANNING
På FRAM är vi helt övertygande om att restaurang är ett av världens roligaste jobb. Energin, kollegorna, de glada gästerna och att få jobba med mat och dryck tycker vi slår slöa kontorsarbeten och gråa administrativa jobb i alla avseenden. Att räkna ner tiden tills vi slutar är det få Frammare som känner igen sig i.
Vi är ett personligt bemanningsföretag som arbetar med hotell- och restaurangbranschen och ser på företag och personal lite annorlunda. Vi älskar våra medarbetare och brinner för restaurangbranschen.
Självklart medlemmar i Visita och anslutna till HRF:s kollektivavtal.
