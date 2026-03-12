Serviceadministratör till Servicecenter
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Serviceenheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra enhetens processer och gå mot en processorienterad organisation.
Servicecenters uppdrag är att ge service och stöd till studenter, personal och allmänhet. Vi finns på strategiska platser inom universitetsområdet. Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Servicecenter vid Göteborgs Universitet söker nu en serviceinriktad, engagerad och nyfiken serviceadministratör som blir universitetets ansikte utåt.
Arbetsuppgifter
I Servicecenter ger vi service och support till studenter, personal och allmänhet. I praktiken innebär det en mängd olika arbetsuppgifter i form av information, service, försäljning och support. Vi arbetar i flera olika kanaler, besök vid disk, telefon, webb och e-mail. En vanlig dag kan innehålla allt ifrån att producera och lämna ut ett nytt GU-kort till en student till att besvara e-mail från en person från utlandet som är intresserad av att studera vid Göteborgs universitet.
I sektionen finns också den centrala telefonväxeln som besvarar och vidarekopplar samtal till hela universitetet. Här säkerställer vi också att samtliga personer står registrerade med rätt telefonnummer i katalogen, så att alla kan nå varandra. Tillsammans får vi vardagen att fungera för universitetets studenter och anställda.
Du kommer att ha din grundplacering i antingen ett av våra servicecenter eller i telefonväxeln, men förväntas efter introduktion kunna bemanna samtliga platser och kanaler vid behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning på högskole- eller universitetsnivå
• minst två års erfarenhet av arbete i reception, kontaktcenter, informationsdisk eller motsvarande
• erfarenhet av ärendehantering genom textbaserad kundkontakt
• goda kunskaper om utbildningssystemet i Sverige samt om studierelaterade frågor
• mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och sakligt på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• god administrativ kompetens, främst IT-vana och förmåga att tillgodogöra sig information från flera olika system och webbplatser.
Det krävs även att du
• har ett genuint intresse för service och förmågan att få kunden att känna sig viktig
• har förmåga att behålla lugnet även under arbetstoppar med högre belastning
• är lösningsorienterad, känner inte behov att veta allt utan är trygg i att problem är till för att lösas
• är flexibel, kan snabbt ställa om mellan fysiska platser och olika kommunikationskanaler
Det är meriterande med erfarenhet av studieadministrativa system så som Ladok, TimeEdit eller Canvas, eller andra system som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet då denna tjänst innebär mycket kundkontakt.
Anställning
Tjänsten är särskild tidsbegränsadanställning med 100% omfattning 6 månader med placering på Servicecenter på Serviceenheten. Tillträde 1 maj, eller efter överenskommelse. Organisatorisk placering vid Servicecenter inom Serviceenheten. Din titel vid universitetet kommer att vara serviceadministratör.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Frida Söderström tfn 031-786 2660, mail: frida.soderstrom@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-02
