Service- och entreprenadelektriker
2025-09-19
Är du en engagerad elektriker som gillar ordning och reda och vill arbeta i ett företag som satsar på utveckling? Då kan du vara den vi söker! Just nu söker vi på Bravida Gävle både serviceelektriker och entreprenadelektriker som vill vara med och bidra till våra spännande projekt.
Ditt nya jobb
Som elektriker hos oss på Bravida Gävle arbetar du antingen med serviceuppdrag eller entreprenader - beroende på din erfarenhet och intresse. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med andra kollegor i Gävle med omnejd. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Installation och montering av el-anläggningar
• Ansvar för uppdragets tekniska utförande inom ramen för dina arbetsuppgifter
• Felsökning, reparationer och underhåll (för serviceelektriker)
• Rapportering av avvikelser eller brister i material eller arbeten
• Aktivt deltagande i vårt förbättringsarbete
Tjänsten är fri och ansvarsfull med stor variation - ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att arbeta i ett välfungerande team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Ditt nya team
På Bravida Gävle blir du en del av ett engagerat och kompetent gäng elektriker och projektledare. Vi har en god sammanhållning, högt i tak och en kultur där vi stöttar varandra och har kul på jobbet. Vi samarbetar även med andra teknikområden inom Bravida för att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar.
Vi söker dig som:
• Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
• Har några års erfarenhet inom yrket
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har ett tekniskt intresse samt ett öga för kvalitet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så bra som möjligt. Din säkerhet kommer först - alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag.
Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 12 oktober 2025. Skicka in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Ersättning

Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Bravida Sverige AB
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518122