Industipersonal till Brenderup i Jönköping
Brenderup AB / Fordonsmontörsjobb / Jönköping Visa alla fordonsmontörsjobb i Jönköping
2026-05-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brenderup AB i Jönköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker engagerad industripersonal inför högsäsong. Hos oss får du möjlighet att vara med från början i utvecklingen av vår produktion och bidra till effektiva och kvalitativa arbetssätt.
Om rollen
I denna varierade roll kan du få arbeta både inom produktion och logistik. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov och din kompetens.
Arbetsuppgifter som förekommer:
Monteringsarbete och arbete med handverktyg
Kabeldragning och dekalisering
Operatörsarbete - styra och övervaka lim- och produktionsmaskiner
Väggsågning/kapning och materialhantering
Kvalitetskontroller och avsyning
Enklare underhåll och felsökning
Effektivisering av arbetsstationer och 5S-arbete
Truckkörning (plocktruck, ledstaplare, motviktstruck m.m.)
Lossning och lastning
Då produktion och logistik samverkar nära kan arbetsuppgifter förekomma över avdelningsgränser, exempelvis montering eller orderplock vid behov.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du är flexibel och uppskattar att arbeta både självständigt och i team. Erfarenhet av montering, lagerarbete eller maskinoperatörsarbete är meriterande, likaså Traverskort och Truckkort A-B .
För att lyckas i rollen är det ett krav att du kan kommunicera och förstå instruktioner på det svenska språket. Instruktioner och information som berör arbetet och säkerheten sker muntligt, skriftligt och via praktiska moment med hjälp av kollegor/utbildare/chefer.
Vi erbjuder en visstidsanställning under högsäsong med möjlighet till förlängning, på en arbetsplats där du får möjligheter att bidra med dina kunskaper. Vi har engagerade team med erfarenhet, nyfikenhet och prestigelös kultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brenderup AB
(org.nr 556112-5302)
Transportvägen 7 (visa karta
)
556 50 JÖNKÖPING
9886944