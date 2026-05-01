Vårdutvecklare till Rättspsykiatri Vård Stockholm
2026-05-01
Vill du vara med och utveckla framtidens rättspsykiatriska vård? Vi söker nu en vårdutvecklare som vill bidra till att stärka kvalitet och patientsäkerhet i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag.
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner. Verksamheten är lokaliserad till Helix, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. I vårt uppdrag ingår att ta emot personer som, under påverkan av allvarlig psykisk störning, begått brott och av domstol överlämnats till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Vi har även länsövergripande ansvar för patienter från Kriminalvården som är i behov av rättspsykiatrisk vård. Verksamhetsstödjande funktioner har sin lokal i Huddinge, nära Flemingsbergscentrum.
Publiceringsdatum 2026-05-01

Om tjänsten
Som vårdutvecklare har du en central roll i verksamhetens utvecklingsarbete. Du arbetar nära ledning och verksamhet och bidrar till att utveckla och följa upp arbetssätt, processer och kvalitet inom den rättspsykiatriska vården.
Exempel på arbetsuppgifter:
Initiera, driva och följa upp utvecklings- och kvalitetsarbete
Utveckla, samordna och implementera evidensbaserade arbetssätt
Delta i arbete kopplat till patientsäkerhet, kvalitet och förbättringsarbete
Medverka i utbildningsinsatser och kompetensutveckling inom verksamheten
Delta i arbete med läkemedels- och försörjningsprocesser
Följa upp, analysera och presentera data kopplat till verksamhetens mål
Ta fram rutiner, handlingsplaner och riskanalyser inom vårdutvecklingsarbete
Samverka med interna och externa aktörer samt relevanta nätverkKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård
Har yrkeserfarenhet från psykiatri, beroendevård eller rättspsykiatri
Har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
Har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av förändringsledning eller implementeringsarbete.
Erfarenhet av risk- och händelseanalyser samt arbete med statistiska rapporter Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och har god förmåga att skapa miljö som präglas av samarbete, lyhördhet och ansvarstagande. Du tar initiativ, driver frågor självständigt och har förmåga att omsätta analys till praktiskt förbättringsarbete.
Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förståelse för vikten av att arbeta enligt gemensamma riktlinjer, särskilt i en verksamhet där patientsäkerhet och regelverk är centrala.
Du är trygg i din kompetens, prestigelös och har ett samarbetsinriktat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt arbete i en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag. Du får möjlighet att påverka vårdens utveckling i en komplex och stimulerande miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Möjlighet att bidra till utvecklingen av rättspsykiatrisk vård
Ett nära samarbete med verksamhetens ledning
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Trygga anställningsvillkor inom Region Stockholm
Arbete inom rättspsykiatri innebär att du behöver ha god förståelse för gällande regelverk och kunna arbeta i en säkerhetsmedveten miljö. Registerkontroll och drogtester genomförs inför anställning. För tjänsten arbetar vi med löpande urval.
Tillsvidareanställning. Heltid, 39.5 timmar/vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Rättspsykiatri Vård Stockholm

Kontakt
Elena Löfgren elena.lofgren@regionstockholm.se 08-12342150
9886914