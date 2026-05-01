Fysioterapeut till Hälsobrunnen rehab
2026-05-01
Information om arbetsplatsen
Hälsobrunnen Rehab i Ulricehamn tillhör Praktikertjänst och är en mottagning som startade 2016 som en del av Vårdval Rehab. Teamet består idag av fem fysioterapeuter och tre arbetsterapeuter med ett nära samarbete. Vi verkar i gemensamma lokaler med Hälsobrunnen Vårdcentral, vilket möjliggör ett gott samarbete med övriga professioner. Vi har i dagsläget drygt 13 000 listade patienter. Hälsobrunnen är en arbetsplats där gemenskap, kompetens, fina personalförmåner och frihet under ansvar är centralt. Vi arbetar ihop för att utveckla verksamheten.
Vi söker en fysioterapeut som vill utvecklas i sin yrkesroll och bidra till vårt positiva arbetsklimat!

Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du polikliniskt med undersökning och behandling. Det finns ett gym för regelbunden rehabilitering på mottagningen. Utöver individuell rehabilitering har vi även gruppverksamhet såsom artrosskola, bassängträning och fallpreventionsgrupp. Vi arbetar främst med mottagningsbesök, men även hembesök utefter patientens behov.
Bokningar sker med hjälp av medicinsk sekreterare och även på egen hand via telefon eller digital tjänst. Patientmöten sker främst via fysiska besök, men även telefon, chatt och videosamtal förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
har lätt för samarbete, är engagerad och lösningsorienterad
har B-körkort och tillgång till bil
bemästrar svenska i tal och skrift
Meriterande om du:
har tidigare erfarenhet inom primärvård, men viktigast är att du är intresserad och motiverad till ett arbete inom primärvården
Vi är måna om att hitta rätt person till vår mottagning och lägger stor vikt på personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Mottagningsarbetet är till stor del självständigt med frihet under ansvar, vilket innebär att du behöver kunna arbeta strukturerat med en god initiativförmåga. Vi värnar om en god samarbets - och kommunikationsförmåga gentemot kollegor och patienter. Vi ser gärna att du har intresse för kompetensutveckling för att bibehålla en god kvalitet på vården.
Vi har ett öppet klimat där frågor alltid är välkomna, vi arbetar med regelbundna internutbildningar för att dela med oss och hjälpa varandra. Rehab-teamet stöttar varandra på daglig basis i patientarbetet. Detta hjälper dig oavsett om du är ny som fysioterapeut eller har längre erfarenhet.
Övrig information
Din arbetstid är förlagd dagtid, måndag till fredag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Vistvägen 2 (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Vårdcentralen Hälsobrunnen Kontakt
Fysioterapeut & teamledare
Emma Håkansson emma.hakansson1@ptj.se 0321685428
9886919