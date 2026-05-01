Vi söker deltidsbrandmän till Räddningstjänsten Karlstadsregionen
2026-05-01
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle. Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.
Den utannonserade tjänsten är organiserad under räddningstjänstavdelningen som genomför de räddningsinsatser vi ansvarar för enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Avdelningen har en heltidsstyrka i Karlstad och styrkor med räddningspersonal i beredskap i Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg och Väse. Dessutom ingår en kombinerad RIB-station/räddningsvärn i Högboda och ett räddningsvärn i Värmskog.
Vi arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande räddningstjänst och därför uppmuntrar vi alla att söka, oavsett kön eller etnisk tillhörighet. En varierad personalgrupp skapar utrymme för nya perspektiv, utvecklar arbetsinsatserna och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vill du hjälpa andra människor och göra en viktig insats där du bor? Just nu söker vi deltidsbrandmän till våra brandstationer i Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg, Värmskog och Väse. Som deltidsbrandman ser du till att människor på din ort kan fortsätta leva med tryggheten att hjälpen finns nära. Tillsammans med din gruppdina kollegor på brandstationen bidrar du därmed till ett tryggare och säkrare samhälle.
Deltidsbrandmän har inte räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och i samhällets skydd mot olyckor. För att kunna arbeta som deltidsbrandman behöver din huvudsakliga sysselsättning (arbete eller skola) godkänna att du lämnar med kort varsel när du har beredskap. Därför är det vara klokt att lyfta frågan med din chef innan eller under din ansökan.
Beredskapsschemat varierar mellan olika stationer men innefattar sju dygn beredskap per månad. Under din beredskap förväntas du kunna infinna dig på din brandstation inom fem minuter vid larm. Den genomsnittliga ersättningen för en deltidsbrandman är ca 80 000-100 000 kronor per år (förutsatt att du är i tjänst).
Du kan läsa mer om vad det innebär att jobba som deltidsbrandman i Räddningstjänsten Karlstadsregionen på raddningkarlstad.se/rib.
Vill du träffa oss och prova på utrustningen är du välkommen på vårt "prova på-tillfälle" på respektive brandstation lördag 16 maj kl. 11:00. Information om hur du anmäler dig finns också på raddningkarlstad.se/rib.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som deltidsbrandman innebär att du vid beredskap rycker ut på larm, där de vanligaste larmen är brand eller trafikolyckor. Det kan även vara IVPA-larm (i väntan på ambulans), drunkningsolyckor eller utsläpp av farliga ämnen.
Räddningsinsatserna innebär även att möta och stötta människor i olika behov av hjälp. Du bör ha en god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta i grupp för att tillsammans kunna lösa uppdrag och fatta snabba beslut.
Som deltidsbrandman kommer du även få tid till att öva tillsammans med dina kollegor, vilket är en viktig förberedelse för att ni ska vara samövade och beredda att lösa kommande uppgifter på ett tryggt och smidigt sätt. Varje individ blir en viktig komponent i gruppen.
Vill du läsa mer om vad det innebär att vara deltidsbrandman kan du göra det på blideltidsbrandman.nuKvalifikationer
Grundutbildning krävs och anordnas av oss efter att du har blivit erbjuden en anställning. För att bli erbjuden anställning krävs godkänt ansöknings prov samt godkänd hälsoundersökning som även dessa ordnas av oss.
För att du skall vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Möjlighet att infinna dig på din brandstation inom fem minuter när du har beredskap. Du bör bo eller arbeta på orten där du söker tjänst.
B-körkort krävs.
C-körkort ses som meriterande och utbildning kan efter behov bekostas av oss under din anställning.
Därutöver kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till respektive stationschef, se länk för kontaktuppgifter.
Urval sker löpande under hela rekryteringsprocessen som startar 1 maj.
Övrig information
Räddningstjänsten Karlstadsregionen strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering. Då vi vill spegla samhället välkomnar vi alla sökande!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till räddningstjänstens växel 054-540 28 80 för vidare hantering.
I samband med nyanställning kan drogtester komma att bli aktuellt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
653 39 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningstjänstavdelningen
