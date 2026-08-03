Service tekniker/Underhållstekniker
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-08-03
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Till Haldex i Landskrona söker vi nu en Service tekniker/Underhållstekniker
Haldex i Landskrona är ledande i utveckling och tillverkningen av bromsar för släpvagnar och lastbilar, vi har en modern fabrik med flera nya maskiner och hög automationsgrad.
Du som söker erbjuds att få ett intressant och omväxlande arbete där du tillsammans med kollegor sköter löpande underhåller och förbättringar i vår maskinpark där du även får möjlighet att utveckla dig själv. Vi söker en erfaren servicetekniker /underhållstekniker/industrielektriker och lagspelare som även trivs med att vara kreativ, se lösningar och förbättringar. Känner du dig redo för nya uppdrag och dessutom alltid sätter säkerhet i första rummet, då ska du söka detta jobb!!
Om tjänsten I rollen som Servicetekniker/underhållstekniker blir din uppgift att utföra planerat förebyggande underhåll enligt service schema, förebygga problem och sköta om maskinerna så de levererar enligt mål. Teknikern är dessutom drivande i underhållsorganisationens utveckling och de ständiga förbättringar som bedrivs i produktionen samt rapportera i vårt underhållssytem. Du har fokus på service men hjälper till med felsökning, utredning och åtgärder av driftstörningar.
Tjänsten är placerad i Landskrona och är en tillsvidareanställning. Som anställd hos Haldex förväntas du dela Haldex värderingar samt vara engagerad och resultatdriven med att bidra i de kontinuerliga förbättringar som sker med tillämpning av Saf-Holland Way.
Tjänsten är upplagd på 2-skift 06.30-15:00 (Mån-Fre) och 15:00 till 23:30 (Mån-Tors)
Vem är du?
Vi söker dig med brett tekniskt intresse inom mekanik och service eller dig med elektrisk bakgrund och ett intresse för mekanik och några års efterenhet av tillverkningsindustri.
Har du erfarenhet av förebyggande underhåll och automation är det meriterande.
Övriga punkter som vi meriterar är hydraulik, pneumatik, styrsystem, robotar, svarv, fräs, svetsning, schema och ritningar.
Vi ser gärna att du har B-körkort och att du har lätt för att kommunicera och uttrycka dig både på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Ansökan Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.
Kontaktpersoner Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen så hör av dig till vår Chef på underhåll Linda.Karagianis@Saf-holland.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Instrumentgatan 15 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haldex AB Kontakt
Linda Karagianis Linda.Karagianis@Safholland.com +46418476168 Jobbnummer
10019270