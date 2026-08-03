Lågstadielärare Sticklinge skola
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2026-08-03
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
Vi söker en behörig, driven och mångfacetterad lågstadielärare till Sticklinge skola, en F–6-skola med omkring 400 elever belägen i ett naturskönt och lugnt område på Lidingö.
Skolan är en trygg och välfungerande skola med en personalgrupp som brinner för sitt uppdrag. Vårt arbete utgår alltid från elevernas bästa och vi strävar efter att utveckla undervisningen och verksamheten så att varje elev får det stöd och de utmaningar den behöver.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där både elever och personal trivs och stannar. Här möts du av positiva, ambitiösa kollegor och nyfikna elever. Trots det lugna läget är skolan lättillgänglig — endast 15 minuter med buss från Ropsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som lärare på lågstadiet är du en del av ett arbetslag. I arbetslaget stödjer vi varandra i det dagliga arbetet och tar ett gemensamt ansvar för de elever som laget har hand om. Vi tror på att uppfylla läroplanen genom att erbjuda eleverna varierande arbetssätt för att utveckla de förmågor som är nödvändiga i morgondagens samhälle.
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, vårdnadshavare och pedagoger. Det finns stöd i form av elevhälsa med speciallärare, specialpedagog, sköterska, kurator och tillgång till skolpsykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med lärarlegitimation för åk F-3 och som nu önskar bli mentor i en av våra klasser på lågstadiet. I ditt arbete ser vi att du är van att arbeta med och integrera via digitala verktyg. Du får gärna ha erfarenhet av läraryrket samt erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF-spektrat.
Du är driven, strukturerad och initiativrik. En god kommunikation med kollegor och vårdnadshavare är en annan viktig del av ditt arbete.
Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och drivs av att utveckla våra elever för att möta framtiden. Du ska kunna leda, motivera och skapa trygghet och engagemang för att överbrygga svårigheter och öka elevernas lust och intresse för lärandet. Som person behöver du vara flexibel samt trygg och stabil i din roll som lärare. Du är lösningsorienterad och arbetar med att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för alla elever med olika behov.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och arbetar bra med andra människor. Du kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt och tror på det kollegiala lärandet. Som lärare behöver du även vara självgående i ditt arbete och ha lätt för att skapa goda relationer till vårdnadshavarna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed attdu bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för attständigt utveckla dig och verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C337314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Lena Jaktlund lena.jaktlund@lidingo.se +4687314817 Jobbnummer
10019267