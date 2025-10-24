Service snickare sökes
Gr8 partner group AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-10-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
Erfarna Servicesnickare sökes till ett av Göteborgs ledande snickeriföretag!
Är du en skicklig snickare som trivs med omväxlande uppdrag, kundkontakt och problemlösning i vardagen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu erfarna servicesnickare till direktrekrytering hos ett av Göteborgs större och mest välrenommerade snickeriföretag. Här blir du en del av ett engagerat team med stolthet för hantverket och fokus på nöjda kunder.
Om tjänsten
Som servicesnickare arbetar du med varierande uppdrag ute hos kund - både hos företag och privatpersoner. Du ansvarar för att planera, genomföra och slutföra arbeten med hög kvalitet och god servicekänsla.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Mindre bygg- och reparationsarbeten
Inrednings- och anpassningssnickerier
Underhåll och service i fastigheter
Kundkontakt och planering av uppdrag
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare, gärna inom service och underhåll
Är självgående, noggrann och kundorienterad
Har B-körkort och god svenska i tal och skrift
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Direkt anställning hos företaget - ingen bemanningslösning
Trygg och stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner
Varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar
Plats: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9574337