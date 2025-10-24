Service snickare sökes

Gr8 partner group AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-10-24


Erfarna Servicesnickare sökes till ett av Göteborgs ledande snickeriföretag!
Är du en skicklig snickare som trivs med omväxlande uppdrag, kundkontakt och problemlösning i vardagen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu erfarna servicesnickare till direktrekrytering hos ett av Göteborgs större och mest välrenommerade snickeriföretag. Här blir du en del av ett engagerat team med stolthet för hantverket och fokus på nöjda kunder.
Om tjänsten
Som servicesnickare arbetar du med varierande uppdrag ute hos kund - både hos företag och privatpersoner. Du ansvarar för att planera, genomföra och slutföra arbeten med hög kvalitet och god servicekänsla.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Mindre bygg- och reparationsarbeten

Inrednings- och anpassningssnickerier

Underhåll och service i fastigheter

Kundkontakt och planering av uppdrag

Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare, gärna inom service och underhåll

Är självgående, noggrann och kundorienterad

Har B-körkort och god svenska i tal och skrift

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder:
Direkt anställning hos företaget - ingen bemanningslösning

Trygg och stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter

Konkurrenskraftig lön och bra förmåner

Varierande och självständigt arbete med frihet under ansvar

Plats: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Ansok@gr8partner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gr8 partner group AB (org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB

Jobbnummer
9574337

