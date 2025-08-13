Service/servitör/konferens

Östanskär Hotell & Konferens AB / Servitörsjobb / Sundsvall
2025-08-13


Visa alla servitörsjobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Östanskär Hotell & Konferens AB i Sundsvall

Nu söker vi dig eller er, som är flexibel, gillar ansvar och som vill utvecklas.
Östanskär är en hotell och konferensanläggning 25km utanför sundsvall, längs indalsälven ligger anläggningen med skogen och naturen runt omkring och som en självklar del i vår identitet. Vi bedriver främst konferensverksamhet, men har också julbord, privata grupper, bröllop mm.
Vi söker dig som vill bli en del i vårt restaurang team, du har erfarenhet av servering, kan jobba dagar och helger vid behov samt kvällar.
Hos oss har du möjligheten att utvecklas och själv vara med och skapa din tjänst. Vi är en förhållandevis liten arbetsgrupp, där alla skall kunna göra allt.
Mötet och service känslan med gäster, och vara noggrann vad gäller tider och se helheten i verksamheten och vilja vara en del i att utveckla den är en självklarhet. Servering, konferens och städning är det primära arbetet.
Är du nyfiken på detta så skicka ett mejl till oss och beskriv varför just du skulle passa till denna tjänst. Tjänstens omfattning är enligt överenskommelse. Så även lönen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: peter.ostanskar@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "restaurang östanskär".

Arbetsgivare
Östanskär Hotell & Konferens AB (org.nr 556641-3091)
Östanskär 153 (visa karta)
855 97  INDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
verksamhetsansvarig
Peter Rönnqvist
peter.ostanskar@hotmail.com
0765113803

Jobbnummer
9457670

Prenumerera på jobb från Östanskär Hotell & Konferens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Östanskär Hotell & Konferens AB: