Service/servitör/konferens
Östanskär Hotell & Konferens AB / Servitörsjobb / Sundsvall
2025-08-13
Nu söker vi dig eller er, som är flexibel, gillar ansvar och som vill utvecklas.
Östanskär är en hotell och konferensanläggning 25km utanför sundsvall, längs indalsälven ligger anläggningen med skogen och naturen runt omkring och som en självklar del i vår identitet. Vi bedriver främst konferensverksamhet, men har också julbord, privata grupper, bröllop mm.
Vi söker dig som vill bli en del i vårt restaurang team, du har erfarenhet av servering, kan jobba dagar och helger vid behov samt kvällar.
Hos oss har du möjligheten att utvecklas och själv vara med och skapa din tjänst. Vi är en förhållandevis liten arbetsgrupp, där alla skall kunna göra allt.
Mötet och service känslan med gäster, och vara noggrann vad gäller tider och se helheten i verksamheten och vilja vara en del i att utveckla den är en självklarhet. Servering, konferens och städning är det primära arbetet.
Är du nyfiken på detta så skicka ett mejl till oss och beskriv varför just du skulle passa till denna tjänst. Tjänstens omfattning är enligt överenskommelse. Så även lönen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: peter.ostanskar@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "restaurang östanskär". Arbetsgivare Östanskär Hotell & Konferens AB
(org.nr 556641-3091)
Östanskär 153 (visa karta
)
855 97 INDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
verksamhetsansvarig
Peter Rönnqvist peter.ostanskar@hotmail.com 0765113803 Jobbnummer
9457670