I rollen Service Sales Specialist är du en del av vårt internationella Grid Automation Service Sales Team. Vi erbjuder servicelösningar för stationsautomationssystem, kontroll och skydd, cybersäkerhet, kommunikation och fjärrstyrningsteknik.
Du kommer till ett team där dina kollegor är erfarna och motiverade samt arbetar utifrån ett kund- och servicefokuserat arbetssätt. Vår ambition är att leverera service av högsta kvalitet, med lösningar som är anpassade efter kundernas behov. I denna roll ansvarar du för serviceanbud från den initiala kundförfrågan till kontraktsskrivning och överlämning till projektavdelningen. Att utveckla försäljningsplaner för att säkerställa tillväxt inom service, bygga långsiktiga kundrelationer, driva hög kundnöjdhet samt säkerställa att specifika kundbehov och frågor hanteras på rätt sätt, är avgörande framgångsfaktorer för denna roll.
Tjänsten är baserad i Västerås, Sverige. Det finns möjlighet till hybridarbete om du bor inom pendlingsavstånd till kontoret. Du är beredd att resa frekvent inom Sverige för att träffa dina kunder.
Dina ansvarsområden
Implementera strategin för serviceförsäljning och tillväxtplaner, och engagerar dig i den installerade basen (IB) för att främja uppgraderingar och mervärdeslösningar.
Använda IB-data för att identifiera och utveckla försäljningsmöjligheter för serviceprodukter och lösningar, med fokus på hela Hitachi Energys serviceportfölj.
Du genomför säljsamtal, gör sitebesök hos kunder, genererar leads och utvecklar nya marknadsmöjligheter baserat på marknadstrender.
Du etablerar långsiktiga kundrelationer, förstår deras krav och regelverk, visar teknisk kompetens och säkerställer kundnöjdhet.
Du säljer serviceproduktportföljen, övervakar försäljningsförslag och anbud, förbereder serviceerbjudanden, kommunicerar kontraktsdetaljer och hanterar den administrativa försäljningsprocessen.
Du agerar som marknadsförare och säljare under marknadsaktiviteter, och finner kundbehov till relevanta serviceerbjudanden och lösningar.
Du bidrar till riskbedömningar, registrerar information i SFDC, säkerställer teknisk tillförlitlighet, säkerhet och kostnadseffektiva lösningar, samt följer hälso- och säkerhetsdirektiv.
Du ger teknisk vägledning för serviceförsäljningsutbildning till mindre erfarna medarbetare och stödjer ledningen med nyckeldata och insikter om marknader och effektiva försäljningstaktiker.Publiceringsdatum2026-02-05Bakgrund
Du har en kandidatexamen eller högre inom relevant område, exempelvis elkraft.
Du har minst 5 års erfarenhet av försäljning, försäljningsstöd och/eller service av elkraftsystem/lösningar.
Om du har erfarenhet av att arbeta med utrustning för elstationer (t.ex. IED, RTU, SCADA, kommunikation etc.) samt aktuell teknisk försäljning och/eller kundnära erfarenhet av att presentera lösningar för elstationer, är detta starkt meriterande.
Du förväntas vara bekant med drift- och underhållspraxis för elstationsutrustning samt konstruktion av elstationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att förhandla långsiktiga serviceavtal för elstationer, eller andra likvärdiga avtal.
Om du har kännedom av Hitachi Energys produkter och tjänster inom elkraft är detta meriterande.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Vad vi erbjuder
Kopplat till rollen finns tjänstebil som alternativ
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider och möjlighet till att arbeta på distans vissa dagar i veckan
Företagshälsovård och frisvårdsbidrag
Fantastiska karriärsmöjligheter inom Hitachi Energy både inom Sverige och globalt
Utbildningar och stöd för din utveckling
Kollegial mångfald med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Tilläggsersättning för föräldraledighet
Förmånsportal för alla medarbetare med över tusentals rabatter och förmåner
Vi är nyfikna på att lära känna dig och vad du kan bidra med. Omfamna mångfald och innovation - bli en del av vårt team på Hitachi Energy! Urval sker löpande och annonsen kan komma att tas ned med kort varsel, så vänta inte - ansök redan idag!
