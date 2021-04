Service Sales Manager - Svea Solar - Gigs for her AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Gigs for her AB

Gigs for her AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Svea Solar är en av Europas största aktörer inom solenergi med en vision att vara den ledande kraften i Europa i omställningen till ett 100% förnybart energisystem. Solcellsmarknaden är en starkt växande bransch med ytterst goda framtidsutsikter, där vi på Svea Solar erbjuder ett komplett ekosystem av produkter från solceller, batterier, laddboxar till bilar samt el-avtal som gör våra kunder självförsörjande.För oss är det väldigt viktigt att vi erbjuda ständig utveckling för alla våra anställda. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak och en rolig gemenskap där du som anställd får chansen att vara med och påverka. Du kan förvänta dig en ung och innovativ arbetsmiljö där alla tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål - att nå ett hållbart samhälle. En snäll och ödmjuk gemenskap genomsyrar hela organisationen.Svea Solar är en av Europas största aktörer inom solenergi med en vision att vara den ledande kraften i Europa i omställningen till ett 100% förnybart energisystem. Solcellsmarknaden är en starkt växande bransch med ytterst goda framtidsutsikter, där vi på Svea Solar erbjuder ett komplett ekosystem av produkter från solceller, batterier, laddboxar till bilar samt el-avtal som gör våra kunder självförsörjande.För oss är det väldigt viktigt att vi erbjuda ständig utveckling för alla våra anställda. Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak och en rolig gemenskap där du som anställd får chansen att vara med och påverka. Du kan förvänta dig en ung och innovativ arbetsmiljö där alla tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål - att nå ett hållbart samhälle. En snäll och ödmjuk gemenskap genomsyrar hela organisationen.Att jobba som säljare på Svea SolarSom en del i vår framgångsrika och kraftiga expansion söker vi nu nya serviceinriktade tjejer & killar till vår roll som säljare för att förstärka vårt fantastiska säljteam. Avdelningen idag innefattar ett 30-tal säljare som alla gör sitt yttersta för att tillsammans sprida vår produkt och förbättra klimatet varje dag. Vi är ett starkt team som vill bli ännu starkare.Sammanfattningsvis innebär tjänsten:* Stark teamkänsla där du delar kunskap och erfarenheter med dina kollegor dagligen.* Många dialoger med varma leads och trevliga kunder i en boomande bransch.* Högt tempo där du får möjligheten att påverka ditt arbete samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart samhälle.Som säljare hos oss på Svea Solar, kommer du att få värdefull erfarenhet inom sälj och marknadsföring genom att jobba på ett av de snabbast växande företagen inom solcellsbranschen. I rollen som säljare kommer du att arbeta med försäljning mot privatkunder runt om i landet. Du är ansiktet utåt där du marknadsför Svea Solars unika 360-modell till potentiella kunder.I ditt dagliga arbete kommer du:* Hantera din egen sälj-pipeline från lead till projekt* Övervaka din försäljning och CRM (Salesforce)* Skapa och kontakta leads, hantera försäljningar och presentera Svea Solars erbjudande.* Utveckla kundkontakter samt hitta den optimala energilösningen till villakunder.* Du kommer även vara ute på event och mässor när klimatet tillåter det.Vi erbjuder en garantilön plus generös provision till alla våra säljare.Vem är du?För att trivas i rollen hos oss som säljare hos oss är du ivrig att vara med i ett snabbt växande start-up företag där din insats verkligen blir sedd. Om du har erfarenhet inom sälj- och marknadsföring ser vi det som ett plus, men det är inte ett krav. Däremot behöver du vara en driven person som snabbt lär dig sälj- och marknadsföringsprocessen med vilja att utveckla dig själv och företaget.Vi ser gärna att du:* Älskar att arbeta i team.* Är tävlingsinriktad och målfokuserad.* Har förmåga att göra flera saker samtidigt och vara organiserad.* Har en naturlig känsla för att förstå kunder och deras behov.* Har en övertygande säljförmåga och är bra på problemlösning.* Trivs med att arbeta med din telefon som ditt främsta verktyg.* Är en van användare av Office-paketet.* Har goda kvaliteter inom muntlig och skriftlig kommunikation, på både svenska och engelska.Intresserad?I den har rekryteringsprocessen samarbetar vi med Gigs for her, så om du har frågor gällande tjänsten kontaktaLotta Amnebjer Nordqvist076-000 25 24Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.Ta chansen och var med och led utvecklingen mot ett förnybart Sverige med Svea Solar.Läs mer om oss på Svea Solar: https://sveasolar.com/se/ Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-07Fast + rörligSista dag att ansöka är 2021-04-30Gigs for her AB5677271