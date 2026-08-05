Service Engineer
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Värnamo Visa alla maskinreparatörsjobb i Värnamo
2026-08-05
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Service Engineer – Fältbaserad roll inom industriell mätteknikPubliceringsdatum2026-08-05Om företaget
Ravema AB är en ledande industripartner i Norden som levererar kompletta lösningar inom produktionsutrustning, verktyg, mätteknik, automation samt service och eftermarknadstjänster till tillverkande företag.
Bolaget är generalagent för Hoffmann Group i Sverige, Norge och Finland, vilket ger tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment av kvalitetsverktyg. Ravema erbjuder helhetslösningar – från installation och utbildning till support och långsiktig service – med målet att stärka kundernas produktivitet och konkurrenskraft.
Huvudkontor och teknikcenter finns i Värnamo, men verksamheten är rikstäckande med närvaro i hela Norden.Om tjänsten
I rollen som Service Engineer får du en självständig och fältbaserad tjänst där du utgår från ditt hem. För dig som bor i Värnamo finns möjlighet att starta från kontoret, men i övrigt planeras och påbörjas arbetsdagen direkt hemifrån.
Arbetstiden är 07:30–16:00 och restid ingår i arbetstiden.
Du arbetar ute hos kunder runt om i Sverige som har Mazak-maskiner, främst CNC-maskiner såsom fräsmaskiner, laserskärare och slipmaskiner. Rollen innefattar både installation och driftsättning av nya maskiner samt service och underhåll av befintlig utrustning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Installation, uppstart och kalibrering av maskiner och mätutrustning
Säkerställa att systemen håller rätt toleranser och uppfyller kvalitetskrav
Förebyggande underhåll och felsökning vid driftstopp
Felsökning av mekaniska komponenter samt mjukvarurelaterade problem
Uppdatering av styr- och mätsystem
Dokumentation av mätosäkerhet och kvalitetskontroller
Tjänsten innebär omfattande resor inom Sverige, cirka 150 hotellnätter per år. Du behöver därför vara öppen för ett resande arbete. Förmånliga traktamentsvillkor tillkommer samt attraktiva bonus- och ersättningssystem.
Detta är en roll för dig som trivs med frihet under ansvar, uppskattar variation och vill arbeta nära kund i tekniskt avancerade miljöer.
Placering: Du utgår från ditt hem – optimalt är om du bor i mellersta Sverige.
Vi söker dig som
Vi söker i grunden en servicetekniker med teknisk bakgrund. Erfarenhet eller intresse för mätteknik är starkt meriterande.
I den här rollen läggs stor vikt vid din inställning, ditt driv och din vilja att ta ansvar. Vi söker dig som är nyfiken, initiativtagande och som trivs i ett högt tempo där du snabbt kan analysera en situation och agera. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder – särskilt när du står ute hos kund och behöver hitta en praktisk och hållbar lösning.
Du arbetar självständigt och känner dig trygg i att planera din egen vardag, samtidigt som du är professionell och förtroendeingivande i dialogen med kund. Din positiva attityd och ditt ansvarstagande gör att du representerar företaget på ett starkt och trovärdigt sätt.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i engelska, tal och skriftSå ansöker du
Om du känner igen dig i ovanstående och tycker att det låter som en intressant utmaning, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar Ravema med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Biljana på – biljana.cvetkovic@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Margretelundsvägen 1 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ravema Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922 Jobbnummer
10022407