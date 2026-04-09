Service elektriker
Luotea är ett modernt och snabbt växande företag inom fastighetsförvaltning, teknisk drift och energieffektivisering.
De arbetar för att skapa trygga, välfungerande och hållbara fastighetsmiljöer - ett arbete som märks i vardagen för både hyresgäster, fastighetsägare och driftpersonal.
Luotea erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat:
Teknisk fastighetsdrift och daglig förvaltning
Energioptimering och energieffektivisering - både i bostäder och kommersiella fastigheter
Brandskydd och säkerhetsrutiner
Lokalvård och specialrengöring inom industri och sjukvård
Fastighetsjour, beredskap och projektledning
Företaget driver idag teknisk drift i ett fastighetsbestånd på cirka 11 miljoner m2, där man aktivt arbetar för att minska energiförbrukning och klimatpåverkan.
Serviceelektriker till Luotea - Göteborg
Publiceringsdatum: 2026-04-09

Dina arbetsuppgifter
Som serviceelektriker hos Luotea i Göteborg arbetar du med service, drift och underhåll av elinstallationer i kommersiella och offentliga fastigheter. Arbetet är självständigt och serviceinriktat med daglig kundkontakt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Felsökning, service och reparation av elinstallationer
Utbyte av armaturer, uttag och strömställare
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Mindre nyinstallationer
Dokumentation och rapportering i digitala system
Samarbete med andra tekniker inom fastighet och drift
Arbetet utförs främst dagtid, måndag-fredag, i Göteborg med omnejd.
Beredskap förekommer för den som är intresserad.
Kvalifikationer (krav)
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som serviceelektriker
Erfarenhet av felsökning inom el
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Utbildning inom el (el- och energiprogram eller motsvarande)
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift eller facility management
Kunskap inom styr- och reglerteknik eller fastighetsautomation
Erfarenhet av service & underhåll även inom andra teknikområden
Erfarenhet mekanik
Erfarenhet VVSDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Noggrann och trygg i ditt yrkesutövande
Van vid kundkontakt och samarbete
Om arbetsgivaren
Luotea är ett etablerat bolag inom fastighetsservice och facility management med verksamhet i hela Sverige. Företaget arbetar långsiktigt med kvalitet, hållbarhet och trygga leveranser till sina kunder.
Arbetsgivare: LuoteaOrt: GöteborgAnställningsform: Tillsvidare, heltidOmfattning: 100 %Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Alexander Sims. alexander.sims@barona.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Luotea. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Barona Teknik & Installation AB
https://www.luotea.com/sv-se/
421 31 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Luotea FM AB
Consultant Manager
Alexander Sims alexander.sims@barona.se +46723255442
