Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som Service Desk Specialist arbetar du nära användare och kunder med att leverera snabb och professionell support. Du hanterar inkommande frågor via telefon och ärendehanteringssystem, med fokus på felsökning, kontohantering och stöd kopplat till hårdvara i kombination med företagets systemlösningar.
ArbetsuppgifterTa emot och hantera inkommande supportärenden via telefon och ärendehanteringssystem
Felsöka nätverksutrustning och guida användare till lösning
Arbeta med kontohantering kopplat till användare och behörigheter
Besvara enklare tekniska frågor och ge löpande användarstöd
Ge support relaterad till hårdvara som används tillsammans med systemlösningarna
KravErfarenhet av användarsupport i servicedesk
Vana att arbeta med telefon som arbetsverktyg och att hantera ärenden löpande
Grundläggande felsökning av nätverksutrustning
Erfarenhet av kontohantering
Goda kunskaper i svenska
Goda kunskaper i engelskaSå ansöker du
