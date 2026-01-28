Serveringspersonal Timanställning/Säsongsanställning
Vi på Hotel Malmköping med Restaurang Hjorten & Gösen söker dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Som serveringspersonal hos oss från du arbeta i en trivsam miljö där god service, glädje och flexibilitet står i centrum.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom servering och ett genuint intresse för restaurangbranschen
Är serviceinriktad och sätter gästens upplevelse i första hand.
Är initiativtagare och tar ansvar.
Är minst 20år. Enligt alkohollagen 18 § Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.
Flexibel, ansvarsfull och kan arbeta både kvällar och helger.
Trivs med att arbeta både i team men är bekväm i ensamarbete.
Vi erbjuder:
Timanställning & Säsongsanställning inför sommaren 2026.
Ett härligt arbetsklimat i en familjär miljö.
Möjlighet att utvecklas.
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till: Sofia Tinglöf Fredriksson, sofia@hotelmalmkoping.se
Urval sker löpande- vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: sofia@hotelmalmkoping.se
Detta är ett heltidsjobb.
AB Hotel Malmköping (org.nr 556889-6996), http://www.hjortenochgosen.se
642 60 MALMKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Malmköping, AB Hotel
