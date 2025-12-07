Serveringspersonal till Sushiyaki Lidköping

2025-12-07


Jobba med oss!
Vi söker en serviceinriktad, stresstålig och positiv lagspelare som självklart gillar kundkontakt. Det krävs stor initiativförmåga och flexibilitet för att trivas i rollen. Meriterat är om du tidigare arbetat med service men vi lägger störst vikt på dina personliga egenskaper. Positionen som är öppen nu är personal om 30-40 timmar i veckan.
Möjlighet till heltid finns.
Skicka ditt CV med bild & personligt brev till: rekrytering@sushiyaki.se

Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Sushi Plaza AB (org.nr 559279-5685)
Nya Stadens Torg 4 C (visa karta)
531 30  LIDKÖPING

Sushiyaki Lidköping

