Serveringspersonal till Sushiyaki Lidköping
Sushi Plaza AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidköping
2025-12-07
Jobba med oss!
Vi söker en serviceinriktad, stresstålig och positiv lagspelare som självklart gillar kundkontakt. Det krävs stor initiativförmåga och flexibilitet för att trivas i rollen. Meriterat är om du tidigare arbetat med service men vi lägger störst vikt på dina personliga egenskaper. Positionen som är öppen nu är personal om 30-40 timmar i veckan.
Möjlighet till heltid finns.
Skicka ditt CV med bild & personligt brev till: rekrytering@sushiyaki.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Epost
E-post: rekrytering@sushiyaki.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushiyaki Lidköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sushi Plaza AB
(org.nr 559279-5685)
Nya Stadens Torg 4 C (visa karta
)
531 30 LIDKÖPING Arbetsplats
Sushiyaki Lidköping Jobbnummer
9632177