Serveringspersonal till sommarsäsongen
Green Chili AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Chili AB i Malmö
Serveringspersonal sökes till sommarsäsongen
Restaurang Green Chili, belägen på Lilla Torg i Malmö, söker engagerad och erfaren serveringspersonal inför sommarsäsongen.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av serveringsarbete och som verkligen brinner för att ge våra gäster en varm, professionell och minnesvärd service. Du är stresstålig, positiv och tycker om att arbeta i team i ett högt tempo.
Hos oss kommer du att:
Arbeta med servering och gästbemötande
Vara en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster
Samarbeta tätt med kollegor för att driva restaurangen framåt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med teamwork och varierande arbetstider
Green Chili är en restaurang där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och alltid strävar efter att bli bättre - både för våra gäster och som arbetsplats.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: greenchilimalmojobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Green Chili AB
(org.nr 556737-0928)
Lilla Torg 7 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Jobbnummer
9763032