Serveringspersonal till Mimaru Sushi i Norrköping
2025-09-20
VVill du jobba i en modern sushirestaurang där service och kvalitet står i fokus? Har du ett leende som smittar av sig och brinner för att ge gäster en härlig upplevelse? Då är du varmt välkommen till oss på Mimaru Sushi!Publiceringsdatum2025-09-20Om företaget
Mimaru Sushi är en uppskattad restaurang i Norrköping som erbjuder förstklassig sushi i en avslappnad och stilren miljö. Vi växer och söker nu serviceinriktad personal som vill vara en del av vårt team.
Om jobbet
Som servitör/servitris hos oss är du ansiktet utåt. Du tar emot gäster, serverar mat och dryck, och ser till att alla får en personlig och trevlig upplevelse.Arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat & dryck
Ge gäster information om menyn och dagens rätter
Duka, plocka av och hålla rent i restaurangen
Hantera kassa och betalningar
Samarbeta nära med köket för bästa service
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande men inte krav)
Är social, serviceinriktad och gillar att jobba med människor
Kan arbeta i ett högt tempo med ett leende
Talar svenska och/eller engelska
Är punktlig, ansvarstagande och flexibel
Vi erbjuder:
En positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till heltid eller deltid, enligt överenskommelse
Personalrabatter och goda anställningsvillkor
Erfarenhet i en växande restaurang med hög kvalitet
Ansökan skickas via mail till:kyotosushi19@gmail.com
Märk din ansökan med ämnesraden "SP202509"
Välkommen med din ansökan till oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: kyotosushi19@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SP202509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kyoto 19 AB
(org.nr 559391-3253)
602 21 NORRKÖPING Arbetsplats
Mimaru Sushi Jobbnummer
9518746