Serveringspersonal med ansvar

Restaurang Iribamba AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-04


Vi söker dig som har några års erfarenhet av att jobba inom restaurang, gärna med olika typer av ansvar.
Restaurang ARTES ligger i Kulturhuset mitt i centrala Stockholm. Vi fokuserar mest på smårätter/tapas samt god öl, gott vin, drinkar & härlig stämning i lokalen och på vår fina uteservering. Vi vill att du är en glad, utåtriktad, social, ansvarstagande, engagerande, noggrann person som älskar branschen och yrket. Du kommer att ingå i ett glatt gäng som alla har arbetat på ARTES ett tag.

Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: restaurangartes@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Restaurang Iribamba AB (org.nr 559295-6709), http://www.restaurangartes.se
Beridarebanan 6/Drottninggatan 34 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Restaurang Artes

9776177

