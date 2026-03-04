Serveringspersonal med ansvar
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att jobba inom restaurang, gärna med olika typer av ansvar.
Restaurang ARTES ligger i Kulturhuset mitt i centrala Stockholm. Vi fokuserar mest på smårätter/tapas samt god öl, gott vin, drinkar & härlig stämning i lokalen och på vår fina uteservering. Vi vill att du är en glad, utåtriktad, social, ansvarstagande, engagerande, noggrann person som älskar branschen och yrket. Du kommer att ingå i ett glatt gäng som alla har arbetat på ARTES ett tag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: restaurangartes@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Iribamba AB
(org.nr 559295-6709), http://www.restaurangartes.se
Beridarebanan 6/Drottninggatan 34 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Artes Jobbnummer
