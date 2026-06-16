Serveringspersonal 75%

Enarxeis AB / Servitörsjobb / Borås
2026-06-16


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Brinner du för service och gillar att ha många bollar i luften samtidigt. Då är du kanske den vi söker. Vi letar nu efter en person med erfarenhet som är fyllda 20år då serveringsansvar kommer ingå i tjänsten.
Hos oss händer det mycket hela tiden alla timmar på dygnet. Vi har karaoke, nattklubb, frukost, quiz och mycket mer. Gillar du variation så är detta helt klart jobbet för dig.
Viktigt för oss är att du har nära till skratt och en positiv inställning till förändring. Vi försöker alltid utvecklas och bli bättre på det vi gör och därmed behöver vi någon som är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad.
Låter detta som dig? Skicka gärna ditt CV till oss och berätta lite mer om vem du är och varför du vill jobba hos oss.

Passen är förlagda mestadels vardagskvällar och helger.
75% med möjlighet för mer timmar.
Med start omgående.
Vi har kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: info@brasseriet.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Enarxeis AB (org.nr 556674-5625)
Allégatan 21 (visa karta)
503 32  BORÅS

Arbetsplats
Brasseriet

Jobbnummer
9967023

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