Serveringspersonal
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB / Servitörsjobb / Nässjö Visa alla servitörsjobb i Nässjö
2026-08-05
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Älskar du att servera andra och sprida glädje genom utmärkt service? Söker du ett jobb där du får vara självständig och arbeta i en trivsam miljö? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Om Oss:
Vi är en välrenommerad restaurang känd för vår enastående mat och vår inbjudande atmosfär. Vår målsättning är att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster, och vi söker nu passionerad serveringspersonal som vill vara en del av vårt framgångsrika team.
Vad Vi Erbjuder:
Attraktiv Lön: Konkurrenskraftig ersättning som speglar ditt hårda arbete och engagemang.
Fantastisk Arbetsmiljö: Arbeta i en vacker och inspirerande miljö där varje dag är en upplevelse.
Självständighet: Vi värdesätter initiativ och självständighet, och ger dig utrymme att växa och utvecklas.
Gemenskap: Bli en del av ett sammansvetsat team där samarbete och respekt står i centrum.
Vi Söker Dig Som:
Har ett brinnande intresse för service och älskar att arbeta med människor.
Är självständig och tar egna initiativ för att säkerställa att våra gäster alltid får bästa möjliga upplevelse.
Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav).
Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.
Ansök Nu!
Vill du bli en del av vårt härliga team och arbeta i en miljö där dina insatser uppskattas? Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till info@sandsjo.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: ahmed@sandsjo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandsjö Wärdshus & Konferens AB
(org.nr 556639-6965)
Wendela Hebbes Väg 2 (visa karta
)
571 64 SANDSJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB Jobbnummer
10022414