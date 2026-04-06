Serveringspersonal
Vi på Mårten Trotzig söker nu engagerad och serviceinriktad serveringspersonal till vår restaurang som ligger i hjärtat av gamla stan.
Vi är en väletablerad restaurang med högt tempo, mycket internationella gäster och ett stark fokus på kvalitet, service och helhetsupplevelse.
Nu söker vi dig som vill vara en del av ett professionellt team och bidra till att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.
Vi söker dig: Som har en längre erfarenhet av a la carte servering, är intresserad och trivs i ett högt tempo, har god samarbetsförmåga är professionell och serviceinriktad. Talar svenska och engelska obehindrat.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats i en av Stockholms mest besökta miljöer. Möjlighet till heltid/deltid, trygga anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter inom mat och dryck.
Skicka din ansöka med cv och en kort presentation till: jobb@martentrotzig.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: jobb@martentrotzig.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jenny & Jans Restaurang AB
(org.nr 556670-7880)
Västerlånggatan 79 (visa karta
)
103 15 STOCKHOLM Arbetsplats
Mårten Trotzig Restaurang Jobbnummer
9838166