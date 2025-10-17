Serveringspersonal
Eatnam Odenplan AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
Vill du bli en del i vårat team på Restaurang Eatnam? Just nu söker vi serveringspersonal. Vi söker både deltid & extra arbetare.
Vi finns på Odenplan, Östermalm och Södermalm.
Vi ser gärna att du har jobbat inom restaurang tidigare, men det är inget krav.
Vi söker dig som vill jobba inom servering och som tycker om att ge bra service.
Vi söker också dig som är sugen på att ta mer ansvar och vill växa inom företaget.
Serviceinriktad
Stresstålig
Intiativtagande
Märk din ansökan med "Ansökan serveringspersonal". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: Kajsa@eatnam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eatnam Odenplan AB
(org.nr 556786-0787) Arbetsplats
Eatnam Jobbnummer
9561040