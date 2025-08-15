Serveringspersonal
Servitör/Servitris sökes till Torreby Slott!
Brinner du för service och älskar att skapa oförglömliga upplevelser för gäster? Är du passionerad, energisk och vill arbeta i en miljö där smaker och gemenskap står i centrum? Då vill vi träffa dig!Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Torreby Slott är en anrik byggnad med spännande historik. En plats fylld av liv och energi där vi vill erbjuda våra gäster en genuin upplevelse med smaker i en modern twist i en varm och levande atmosfär. Vårt mål är att skapa en plats där mat, service och stämning går hand i hand.
Nu är sommaren snart slut men vi ser att vår säsong kommer att fortsätta rulla på även under höst och vinter.
Om rollen:
Som servitör/servitris på Torreby Slott är du en nyckelperson i vår gästupplevelse. Du kommer att:
• Välkomna och guida gästerna genom vår meny och dryckesutbud.
• Servera mat och dryck med glädje och professionalism.
• Bidra till en personlig och minnesvärd upplevelse för varje gäst.
• Samarbeta tätt med kök och övriga avdelningar för att säkerställa högsta kvalitet och service.
• Hjälpa till att skapa en härlig atmosfär där både gäster och kollegor trivs.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete inom restaurang, gärna à la carte.
• Har ett genuint intresse för mat, dryck och service.
• Är positiv, stresstålig och lösningsorienterad.
• Är en lagspelare som sprider energi och bidrar till en härlig stämning.
• Talar svenska och gärna engelska
Har du dessutom erfarenhet av att arbeta på ett hotell, bland annat med städ, kallkök och reception är det meriterande.
Vi erbjuder:
• En unik möjlighet att vara med från starten av något nytt och spännande.
• En dynamisk och kreativ arbetsplats på ett riktigt slott.
• Ett sammansvetsat team som älskar mat, service och gemenskap.
• Goda utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga villkor.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Vi kommer att tillsätta tjänster löpande så tveka inte att skriva till oss.
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS. Vi tar enbart emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Endast via E-post
E-post: jaqueline.jelgert@festningshotellene.no Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Arbetsgivare Torreby Slott AB
(org.nr 559204-4654), http://www.festningshotellene.no
Torreby Slott (visa karta
)
455 93 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9461192