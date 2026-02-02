Serveringsansvarig på Texas Longhorn
Storgatan 23 i Hamstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-02-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storgatan 23 i Hamstad AB i Växjö
Vi öppnar en ny Texas-inspirerad steakhouse-restaurang i Halmstad. Vi vill skapa en varm och personlig upplevelse med hög energi, bra tempo och ett team som jobbar tillsammans - på riktigt.
Vi söker nu 2 servitriser, där en av tjänsterna även innebär lite extra ansvar i den dagliga driften.
Arbetsuppgifter (servis)
Ta emot och serva gäster med hög servicekänsla
Beställningar, servering och merförsäljning
Samarbete med kök och bar för smidigt flöde
Extra ansvar (för 1 av tjänsterna) - exempelvis:
Vara en "go-to" i passet och stötta kollegor vid behov
Hjälpa till med enklare planering/struktur under service (t.ex. bordsplacering, tempo, kommunikation)
Säkerställa att rutiner följs och att servicen håller nivå
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering (meriterande med à la carte)
Är social, snabb och gillar högt tempo
Är ansvarsfull och en lagspelare
För rollen med extra ansvar: känner dig trygg med att leda i stunden utan att vara "chef"
Vi erbjuder
Nyöppning: chansen att vara med från start
Utvecklingsmöjligheter och tydliga rutiner
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Skicka CV och en kort presentation. Skriv tydligt om du söker (1) servitris eller (2) servitris med extra ansvar, samt vilken omfattning du vill jobba (heltid/deltid) och när du kan börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storgatan 23 i Hamstad AB
(org.nr 559343-4912)
Storgatan 23 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Jobbnummer
9718696