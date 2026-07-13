Serveringsansvarig
Davicia AB / Servitörsjobb / Katrineholm Visa alla servitörsjobb i Katrineholm
2026-07-13
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Nu söker vi en ny stjärna till vårt team!
Har du utbildning och/eller erfarenhet av en ledande roll inom restaurangbranchen? Vi söker nu en serveringsansvarig som är redo att ta fullständigt ansvar över den dagliga driften av vår servering. Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Anställa, coacha och ta hand om personal.
Schemaläggning.
Inventering, svinnhantering och kostnadskalkylering.
Komma med innovativa ideér gällande menyutveckling.
Planera evenemang och event.
Servitris/servitörsarbete.
Vem vi söker:
Vi söker någon med erfarenhet av restaurangbranchen och ledarskap. Du ska vara bekväm med både kontorsarbete och att stå i baren en lönehelg. Du behöver ha snabba fötter, kunna lösa problem under press, och hantera personalkonflikter. Flytande svenska och engelska är ett krav.
Låter detta som dig? In och sök!Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger. Anställningen påbörjas i början av september inklusive en kortare upplärningsperiod. Det är sex månaders provanställning.
Välkommen att skicka ditt CV och personliga brev till oss via e-post, terrassenjobb@gmail.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: terrassenjobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Davicia AB
(org.nr 559074-4925)
Stortorget 1 A (visa karta
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641 30 KATRINEHOLM Jobbnummer
10001806