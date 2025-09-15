Servering personal
2025-09-15
Vi söker en heltidsanställd och en deltidsanställd till vår koreanska och japanska restaurang.
Språket: Svenska och engelska är meriterande och nödvändigt för detta arbete.
Lön enligt kollektivavtal.
Skicka din ansökan till yammykitchen@gmail.com
Vi tar inte emot ansökningar via telefonsamtal och restaurangbesök.
Vi svarar endast på kandidater som har blivit utvalda för intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Endast via e-post.
E-post: yammykitchen@gmail.com Arbetsgivarens referens
