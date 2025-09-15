Servering personal

Y-Kitchen AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-09-15


Vi söker en heltidsanställd och en deltidsanställd till vår koreanska och japanska restaurang.
Språket: Svenska och engelska är meriterande och nödvändigt för detta arbete.
Lön enligt kollektivavtal.
Skicka din ansökan till yammykitchen@gmail.com
Vi tar inte emot ansökningar via telefonsamtal och restaurangbesök.
Vi svarar endast på kandidater som har blivit utvalda för intervjuer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Endast via e-post.
E-post: yammykitchen@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Y-Kitchen AB (org.nr 556907-0195)
Andra Långgatan 5 (visa karta)
413 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Yammy Kitchen

Jobbnummer
9507703

