Servering på café/lunchrestaurang i Funäsfjällen
Kappruet Turism AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2025-09-02
Kappruet är en liten familjeägd skidanläggning i västra Härjedalen vid byn Messlingen i Funäsfjällen.
Här jobbar vi nära varandra, ofta över avdelningsgränserna där det behövs på anläggningen. De flesta av våra gäster är barnfamiljer i skidbacken och lunchgäster från den närliggande skoterleden. Vår vision är att skapa en gemytlig och familjär fjällanläggning.
På anläggningens restaurang serveras både lunch, fika och våfflor. Restaurangen har ca 60 sittplatser, plus ca 60 på solaltanen och är öppen alla dagar för lunch och fika. Till lunch serverar vi husmanskost i olika former på en buffé samt a la cart från meny.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att stå i kassa, bar samt att plocka undan efter våra gäster. Vi söker dig som är stresstålig, flexibel och alltid har gästen i fokus. Du har erfarenhet av kundbemötande och tycker att det är roligt att jobba med människor.
Som säsongsanställd medarbetare hos oss ordnar vi boende till de som önskar och du blir anställd enligt HRF:s kollektivavtal.
Då Kappruet har långt till kollektivtrafiken är det en fördel med egen bil och körkort.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: rekrytering@kappruet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kappruet Turism AB
(org.nr 559037-9888)
Messlingen 100 (visa karta
)
846 74 FUNÄSDALEN Jobbnummer
9487040