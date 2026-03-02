Servering/bar personal
Är du vår nya restaurangmedarbetare på Hotel Corallen?
Vårt hotell ligger vackert beläget med utsikt över Östersjön. Vi erbjuder 75 hotellrum, konferens, relaxavdelning och restaurangservering. Nu behöver vi utöka en tjänst i vår restaurang.
Nu söker vi dig som är social, stresstålig och som älskar att jobba med människor. Hos oss sätter vi alltid gästen i första hand och service är prio ett!
Vi ser att du har erfarenhet från servering och bar och älskar att försöka sälja in det där lilla extra!
Du ska kunna ta egna initiativ och vara flexibel för förändringar och ansvarstagande.
Tjänsten är 75% + mertid, tillsvidareanställning. Kvällstid, enstaka dagtid samt helger.
Några utav dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Serva våra gäster i restaurangen
• Ta emot beställningar
• Hantera kassa
• Jobba i bar
• Merförsäljning
• Följa rutiner och checklistor som är upprättade för arbetsplatsen
Intervjuer kommer att ske succesivt, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: james@hotelcorallen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Corallen AB
(org.nr 556827-4681)
Gröndalsgatan 35 (visa karta
)
572 35 OSKARSHAMN Arbetsplats
Corallen AB, Hotell Kontakt
Restaurangchef
James Pereira james@hotelcorallen.se Jobbnummer
9772715